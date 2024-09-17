Бербок назвала помощь Украине гарантией «выживания» Молдавии
Поддержка Украины гарантирует выживание соседней Молдавии, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Reuters.
Заявление прозвучало в Кишиневе во время визита министра на конференцию о партнерстве с Молдавией. Кроме Бербок в ней участвовали главы МИД Франции, Румынии, Польши, Нидерландов и Литвы.
«Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношениях с Молдавией <...> Понятно, что больше всего беспокоит здешних людей: если Украина упадет, то Молдавия будет следующей страной на очереди», — пояснила она.
В рамках конференции были подписаны соглашения о предоставлении Молдавии более €300 млн в виде кредитов и €80 млн в виде грантов.
Накануне президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что Кишиневу удастся решить конфликт с Приднестровьем до вступления в Евросоюз, но допустила, что ее страна присоединится к блоку без территории непризнанной республики.
«Если у нас не получится быстро в последующие несколько лет, то это не означает, что мы будем откладывать европейскую интеграцию на десять или 20 лет. Это для нас не решение. Мы хотим все [интегрироваться] вместе. Если не все вместе, то это будет в два шага», — сказала она.
Молдавия находится в статусе страны-кандидата в ЕС.
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