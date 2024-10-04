В Воронежской области на нефтебазе произошел пожар из-за падения дрона

Один из подавленных РЭБ беспилотников упал на территории нефтебазы, там загорелась пустая цистерна, рассказал воронежский губернатор. Прошлой ночью над областью уничтожили 25 дронов

В Аннинском районе Воронежской области средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены украинские дроны, один из них упал на территории нефтебазы, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты», — рассказал он.

Около 22:20 в области объявили режим опасности атаки БПЛА, он продолжает действовать.

В ночь на 3 октября в регионе сбили 25 беспилотников. По словам Гусева, в результате этих событий в одном из районов области женщина получила осколочное ранение средней степени тяжести, ее госпитализировали. Кроме того, были зафиксированы последствия падения дронов в 16 домах: повреждение кровли, окон, заборов.

Летом в нескольких регионах в результате атак беспилотников загорались нефтебазы. В августе дрон ударил по такому предприятию в Пролетарске Ростовской области, пожар на базе тушили около недели.