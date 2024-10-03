Из Бейрута эвакуировали в Москву 60 членов семей дипломатов
В Москве приземлился самолет, который доставил из Бейрута 60 членов семей дипломатических работников, сообщает пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале.
«Самолет Ил-76 доставил из Ливана 60 российских граждан», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что эвакуация проводилась по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
О вылете самолета МЧС из Бейрута МЧС сообщило днем, 3 октября. Эвакуацию провели в связи с напряженной ситуацией в Ливане.
Речь идет о военной операции, которую Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала 23 сентября. Ее целью ЦАХАЛ назвала ликвидацию инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла». В ходе операции Израилю уже удалось ликвидировать лидера группировки Хасана Насраллу — он погиб при авиаударе 27 сентября по южным районам Бейрута.
В ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию в других частях Ливана, в том числе в пригороде Бейрута Дахии. В тот же день в ответ на убийство руководства «Хезболлы» и ХАМАС Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю.
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