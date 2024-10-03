Из Бейрута в Москву вылетел самолет с членами семей дипломатов
Спецборт МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с членами семей дипломатических работников на борту, сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего из Ливана улетели 60 россиян, самолет Ил-76 прибудет в Россию 3 октября.
Ранее МЧС сообщило, что Россия направила в Ливан 33 т гуманитарного груза. Спецборт ведомства доставил населению страны продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, а также передвижные электростанции.
В конце сентября израильская армия объявила о начале операции «Стрелы севера» против «Хезболлы». Ее целью названа защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения тех, кто живет на севере страны, у границ с Ливаном, домой. 27 сентября при авиаударе Израиля по югу Бейрута погиб лидер группировки Хасан Насралла.
1 октября Иран нанес удар по Израилю. По предварительным данным, жертвой удара стал один человек. Корпус стражей исламской революции заявил, что массированная атака стала ответом на убийство Израилем лидеров проиранских группировок «Хезболла» и ХАМАС. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил ошибку и «заплатит за это».
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