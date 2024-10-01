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Военная операция на Украине ,  
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Новый генсек НАТО не увидел немедленной ядерной угрозы со стороны России

Новый генсек НАТО Рютте: немедленной ядерной угрозы со стороны России нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Марк Рютте заявил, что альянс продолжит поддерживать Украину. В Кремле заявили, что заявление Путина о ядерной доктрине было в том числе сигналом Западу
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Yves Herman / Reuters)

НАТО не наблюдает угрозы немедленного применения ядерного оружия со стороны России, альянс продолжит поддержку Украины, заявил новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Его слова приводит CNBC.

Он отметил, что странам, входящим в альянс, требуется «сделать больше в плане коллективной обороны и сдерживания». Он призвал больше инвестировать и попытаться достичь «всех целей, которые поставило НАТО».

Марк Рютте вступил в должность генсека Североатлантического альянса 1 октября.

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Политика
Марк Рютте

Президент Владимир Путин 26 сентября заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Среди нововведений — расширение категории государств и военных союзов, в чьем отношении будут проводить ядерное сдерживание, и предложение рассматривать агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как их совместное нападение.

В Кремле заявили, что эти изменения можно считать определенным сигналом западным странам, который предупреждает «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал анонсированные изменения «попыткой запугивания» как Украины, так и альянса. В Кремле, в свою очередь, выразили уверенность, что «трезвые головы» услышали сигнал.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.

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Мир Ландау
Марк Рютте НАТО Россия Украина ядерное сдерживание
Марк Рютте фото

Марк Рютте

генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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