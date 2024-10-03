В Подмосковье ночью зафиксировали заморозки

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Минувшей ночью на юге Московской области температура воздуха опустилась до минус 0,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на базовой метеостанции ВДНХ в Москве было зафиксировано плюс 4,8 градуса. Самым морозным местом в Подмосковье стала метеостанция Серебряные Пруды, где столбики термометра опустились до минус 0,3 градуса. В подмосковных Черустях и Луховицах был плюс 1 градус, в Зарайске — плюс 1,1 градуса, в Михайловском — плюс 1,2 градуса, в Ново-Иерусалиме и Мелихово — плюс 1,4 градуса.

Ранее Тишковец рассказал РБК, что температура воздуха в Москве в октябре будет опускаться «в щадящем режиме». По его словам, октябрь будет теплее нормы — среднесуточная температура воздуха станет ниже плюс 5 градусов лишь в конце месяца — начале ноября.