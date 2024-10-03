В Подмосковье ночью зафиксировали заморозки
Минувшей ночью на юге Московской области температура воздуха опустилась до минус 0,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, на базовой метеостанции ВДНХ в Москве было зафиксировано плюс 4,8 градуса. Самым морозным местом в Подмосковье стала метеостанция Серебряные Пруды, где столбики термометра опустились до минус 0,3 градуса. В подмосковных Черустях и Луховицах был плюс 1 градус, в Зарайске — плюс 1,1 градуса, в Михайловском — плюс 1,2 градуса, в Ново-Иерусалиме и Мелихово — плюс 1,4 градуса.
Ранее Тишковец рассказал РБК, что температура воздуха в Москве в октябре будет опускаться «в щадящем режиме». По его словам, октябрь будет теплее нормы — среднесуточная температура воздуха станет ниже плюс 5 градусов лишь в конце месяца — начале ноября.
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