Синоптик рассказал, когда в России начнется бабье лето

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Бабье лето начнется в Центральной России в выходные и продлится почти неделю, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В стратосфере над Северным полюсом завершилось формирование так называемого циркумполярного вихря. Таким образом, произошла смена летнего режима циркуляции атмосферы на зимний, а значит, природа запускает процесс смены климатических сезонов», — пояснил синоптик.

Тишковец рассказал, что к выходным, 21–22 сентября, температура снизится. «Наступит классическое бабье лето, которое продержится в Центральной России до конца следующей рабочей недели», — отметил метеоролог.

В воскресенье и последующие дни в Москве ожидается 15–20 градусов, а по ночам температура составит 4–9 градусов тепла, однако может опускаться и до минусовых показателей.

По словам Тишковца, в последние сентябрьские выходные — 28 и 29 сентября — могут пойти дожди, однако «настоящий осенний холод» и обильные осадки начнутся лишь в октябре. При этом ожидается, что этот месяц будет на 1,5–2 градуса теплее нормы.

Первые три недели сентября в Москве стоит теплая, солнечная и сухая погода, в некоторые дни температура достигает 26 градусов. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснял, что это связано с действием антициклона.