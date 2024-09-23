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Общество ,  
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Синоптики рассказали о заморозках до минус 5 градусов ближайшей ночью

Заморозки до -5 градусов ожидают жителей 24 регионов России
Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press
Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press

Заморозки до минус 5 градусов прогнозируются в ближайшую ночь в 24 регионах Центральной России, Поволжья и Урала, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

В Карелии, а также Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской и Владимирской областях столбики термометра опустятся до минус 2 градусов; в Вологодской, Смоленской, Ярославской, Калужской, Рязанской — до минус 3 градусов, а в Ивановской — до минус 5 градусов. В то же время в Ингушетии, Чечне, Хакасии и на Алтае пройдут дожди. Там ожидаются порывы ветра до 25 м/с.

В Московской области ожидаются заморозки до минус 4 градусов 24 и 25 сентября.

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь с 22 на 23 сентября в Москве стала самой холодной с начала осени. На метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 2,2 градуса, в Бутово — минус 0,1 градуса. В области холоднее всего было в поселке Черусти, где температура воздуха опустилась до минус 4,1 градуса.

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