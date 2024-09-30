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Синоптик рассказал, когда в Москве наступит глубокая осень

Синоптик Тишковец: в Москву пришел скандинавский антициклон
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Температура воздуха в Москве в октябре будет опускаться «в щадящем режиме», заметное похолодание придется лишь на конец месяца, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В последний день сентября температура воздуха в Москве начала снижаться из-за скандинавского антициклона. Несмотря на это, продолжил синоптик, октябрь будет теплее нормы.

«Как минимум в течение двух декад октября выпадение снега и снежный покров не прогнозируется <...>, а среднесуточная температура воздуха станет ниже плюс 5 градусов лишь в конце месяца — начале ноября», — рассказал Тишковец. По его словам, автомобилистам пока рано менять шины — это можно сделать в ноябре.

Сентябрь в Москве стал самым теплым за 150-летнюю историю наблюдений
Общество
Фото:Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

Сентябрь в Москве стал самым теплым за 150 лет наблюдений. Как отметил Тишковец, среднемесячная температура составила плюс 17,4 градуса. Месяц поставил и второй рекорд — по отсутствию осадков. Небольшие дожди прошли только в конце сентября.

Теги
осень октябрь Погода погода в Москве Евгений Тишковец
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