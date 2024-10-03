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Война санкций ,  
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«РИА Новости» узнало об аресте имущества украинского бизнесмена Гереги

«РИА Новости»: в России арестовали имущество украинского бизнесмена Гереги
Сюжет
Война санкций
Александр Герега
Александр Герега (Фото: Webspektr / Wikipedia)

В России арестовали имущество украинского бизнесмена Александра Гереги, передает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

По данным агентства, собственность бизнесмена была арестована в апреле 2024 года.

Александр Герега — депутат нескольких созывов Верховной рады Украины, в том числе действующего. Он — основатель и совладелец сети магазинов «Эпицентр» и сети строительных гипермаркетов «Новая линия». В 2022 году украинское издание Forbes оценило общее состояние парламентария и его супруги в $1,2 млрд. На тот момент они делили шестое место в рейтинге богатейших украинцев по версии журнала.

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В 2022 году в собственность Крыма местные власти передали компанию ООО «Руслайн Ко». Среди ее учредителей были принадлежащие Гереге «Новая линия» и «Эпицентр К».

В ноябре 2018 года Герега вместе с супругой попал под российские санкции. На территории России им заблокировали все счета, ценные бумаги и другое имущество. Тем же указом был наложен запрет на вывод капитала из страны.

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