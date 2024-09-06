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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Киеве попросили лишить Таисию Повалий прав на песни и имущество

Сюжет
Военная операция на Украине
Таисия Повалий
Таисия Повалий (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Министерство юстиции Украины подало иск о конфискации имущества певицы Таисии Повалий, в том числе авторских прав на восемь композиций. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства.

«05 сентября 2024 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона Украины «о санкциях» к Повалий Таисии Николаевне», — говорится в сообщении.

Минюст попросил конфисковать, в частности, семь земельных участков, жилой дом и домовладение, два автомобиля, четыре устройства для отстрела патронов и имущественные права на музыку и слова восьми музыкальных произведений.

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В начале октября 2022 года Повалий попала в санкционный список Министерства культуры и информационной политики Украины. Помимо нее, тогда под санкции также попали артисты Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак.

Ранее Повалий объявили подозрение за сотрудничество с Россией и оправдание российских действий на Украине. Это действие равносильно возбуждению уголовного дела. Издание «Страна» со ссылкой на следственные органы сообщает, что в 2014 году после победы Майдана Повалий выехала в Россию, живет и работает в Москве, получила российское гражданство.

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Украина конфискация имущества Минюст Украины
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