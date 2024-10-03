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Операция Израиля в Ливане ,  
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ЦАХАЛ сообщила о перехвате «подозрительной цели» в центре Израиля

ЦАХАЛ сообщила о перехвате подозрительной воздушной цели над Израилем
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Операция Израиля в Ливане

Израильские военные перехватили «подозрительную воздушную цель» над центральной частью Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«Некоторое время назад ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель над побережьем района Дан в центральной части Израиля», — сказано в сообщении.

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Сирены воздушной тревоги не звучали над этой областью, добавили в армии.

К району Дан относится самая густонаселенная агломерация Израиля Гуш-Дан, центром которой является Тель-Авив.

С какого направления летела цель, в ЦАХАЛ не уточнили.

Израиль ведет войну в секторе Газа с палестинской группировкой ХАМАС. В конце сентября страна начала операцию под названием «Стрелы севера», а позже перешла к наземным действиям в Ливане, где ранее был убит лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла.

Вечером 1 октября Израиль подвергся массированному удару со стороны Ирана, который поддерживает группировку. В ночь на 3 октября израильские военные вновь нанесли удар по Бейруту.

После гибели лидера «Хезболлы» в центральной части Израиля ограничили число участников массовых собраний 1 тыс. человек.

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