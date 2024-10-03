При «точечном» ударе Израиля по Бейруту погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли и восемь получили ранения в результате израильских авиаударов по центру Бейрута, нанесенных вечером 2 октября. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.
Всего за прошедшие сутки, от атак Израиля на Ливан погибли 46 человек, пострадали 85 человек, передает ведомство.
Вечером 2 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о нанесении «точечного» удара по столице Ливана, Бейруту. По данным Al Jazeera, атаке подверглись южные пригороды Бейрута, а также город Кфар-Шуба на юге Ливана. Позднее Al-Manar сообщил об ударе по центру Исламского управления здравоохранения в районе Башура.
23 сентября израильская армия объявила о начале операции «Стрелы севера» против ливанской группировки «Хезболла». Ее целями были названы защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения тех, кто живет на севере страны, у границ с Ливаном, домой.
В ночь на 1 октября Израиль приступил к сухопутной операции в приграничных районах Ливана. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что операция носит «ограниченный, локализованный и точечный» характер. При этом пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что Израиль не рассматривает возможность наступления на Бейрут или крупные города на юге Ливана.
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