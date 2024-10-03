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МИД Ливана заявил о согласии Насраллы на прекращение огня накануне гибели

МИД Ливана: лидер «Хезболлы» согласился на прекращение огня незадолго до гибели
Насралла согласился на прекращение огня с Израилем незадолго до гибели, об этом были извещены США и Франция, сообщил глава МИД Ливана. Союзники за день до его смерти призвали к 21-дневному перемирию

Генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла накануне своей гибели в Бейруте в результате израильского удара согласился на прекращение огня с Израилем. Об этом заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб в эфире телеканала PBS.

«Он (Насралла. — РБК) согласился. Да, ливанская сторона согласилась. Мы проконсультировались с «Хезболлой», [спикер парламента Ливана Набих] Берри проконсультировался с «Хезболлой», и мы сообщили представителям США и Франции [о принятом решении]», — сказал министр.

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Премьер-министр Ливана Наджиб Микати, в свою очередь, призвал к срочному прекращению боевых действий между Израилем и «Хезболлой».

«Прекратите боевые действия. Нам не нужно больше крови. Нам не нужно больше разрушений», — сказал он, отметив, что от дипломатического урегулирования конфликта выиграли бы как его страна, так и Израиль.

За день до гибели Насраллы, 26 сентября, Австралия, Германия, Италия, Канада, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Франция и Япония выпустили совместное заявление, в котором призвали немедленно установить режим прекращения огня на границе Израиля и Ливана сроком на 21 день.

По данным Politico, администрация американского президента прорабатывала это соглашение с Францией и арабскими странами, документ обсуждался во время Генассамблеи ООН. Прекращение огня должно было распространяться на израильско-ливанскую границу, определенную ООН в 2000 году.

Как сообщил Reuters один из американских чиновников, США стремились превратить трехнедельное перемирие в более широкое соглашение, которое позволило бы в том числе урегулировать конфликт в секторе Газа. По данным источников The New York Times, Израиль и Ливан тогда поддержалипредложение о переговорах и могли согласиться на него в течение 48 часов.

Израильская армия 23 сентября объявила о начале операции «Стрелы севера» против «Хезболлы». Ее целями были названы защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения тех, кто живет на севере страны, у границ с Ливаном, домой.

Ливан и Израиль и ранее обменивались ударами. Новое обострение между ними произошло после двух волн взрывов устройств связи по всему Ливану 17-18 сентября. В результате погибли и пострадали десятки членов «Хезболлы». Группировка возложила ответственность за взрывы на Израиль, страна причастность к ним не признала.

Насралла погиб при авиаударе Израиля по югу Бейрута 27 сентября.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ливан Хасан Насралла Израиль прекращение огня
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