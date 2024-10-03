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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области сбили десять дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили минимум десять беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в Воронежской области уничтожено более десяти беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в телеграм-канале.

Он также уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Гусев сообщил о последствиях ночной атаки дронов на Воронежскую область
Политика
Фото:gusev_36 / Telegram

В прошлый раз Воронежская область подверглась атаке дронов ночью 29 сентября. По данным Минобороны, в регионе уничтожили 17 БПЛА.

Несколько сбитых беспилотников упали в Воронеже и его пригороде. Один из падающих дронов попал в жилой комплекс, там возник пожар. Еще одно возгорание произошло в жилой застройке в левобережной части города.

Никто не пострадал, существенные повреждения получило только одно жилое здание, рассказал тогда Гусев.

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Теги
Воронежская область Александр Гусев беспилотники дроны БПЛА
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