В Воронежской области сбили десять дронов

Средства противовоздушной обороны сбили минимум десять беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в Воронежской области уничтожено более десяти беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в телеграм-канале.

Он также уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В прошлый раз Воронежская область подверглась атаке дронов ночью 29 сентября. По данным Минобороны, в регионе уничтожили 17 БПЛА.

Несколько сбитых беспилотников упали в Воронеже и его пригороде. Один из падающих дронов попал в жилой комплекс, там возник пожар. Еще одно возгорание произошло в жилой застройке в левобережной части города.

Никто не пострадал, существенные повреждения получило только одно жилое здание, рассказал тогда Гусев.