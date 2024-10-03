В Воронежской области сбили десять дронов
Средства противовоздушной обороны сбили минимум десять беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в Воронежской области уничтожено более десяти беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в телеграм-канале.
Он также уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В прошлый раз Воронежская область подверглась атаке дронов ночью 29 сентября. По данным Минобороны, в регионе уничтожили 17 БПЛА.
Несколько сбитых беспилотников упали в Воронеже и его пригороде. Один из падающих дронов попал в жилой комплекс, там возник пожар. Еще одно возгорание произошло в жилой застройке в левобережной части города.
Никто не пострадал, существенные повреждения получило только одно жилое здание, рассказал тогда Гусев.
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