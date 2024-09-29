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Военная операция на Украине ,  
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Гусев сообщил о падении сбитых дронов в Воронеже

Сюжет
Военная операция на Украине
В частности, на Московском проспекте падающий дрон попал в жилой комплекс, возник пожар, сообщил губернатор. Еще один пожар произошел в жилой застройке в левобережной части города. По его словам, никто не пострадал

В Воронеже и его пригороде упало несколько подавленных и сбитых беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам Гусева, на Московском проспекте падающий дрон попал в жилой комплекс, там возник пожар. Его уже локализовали. Еще один пожар произошел в жилой застройке в левобережной части города.

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Кроме того, несколько сбитых беспилотников горят на земле на окраинах Воронежа и за его пределами. По предварительной информации, крыша одного из домов получила повреждения.

Вечером губернатор предупредил жителей об опасности атаки БПЛА. Ночью он заявил, что было сбито несколько украинских беспилотников.


 

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