Гусев сообщил о последствиях ночной атаки дронов на Воронежскую область

Фото: gusev_36 / Telegram

В результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

По его словам, существенные повреждения получило только одно жилое здание.

Также в Воронеже повреждены «две квартиры, остекление одного дома и детская площадка», а в области — дачный дом, гараж, ограждения участков и несколько автомобилей, уточнил Гусев.

Он добавил, что возгорания оперативно ликвидировали.

Об опасности атаки БПЛА Гусев предупредил воронежцев накануне вечером. Утром 29 сентября он сообщил о падении в городе и его окрестностях нескольких подавленных и сбитых беспилотников ВСУ. В результате падения их обломков в нескольких точках области возникли возгорания.

Всего за эту ночь над российскими регионами сбили 125 беспилотников, из них 17 — над Воронежской областью.