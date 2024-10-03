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Общество ,  
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В ДТП с автобусом в Белгородской области погибли четыре человека

В районе села Великомихайловка в Белгородской области столкнулись автобус и грузовик, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили «РИА Новости» в Единой дежурно-диспетчерской службе Новооскольского городского округа.

По данным ЕДДС, авария произошла на повороте у Великомихайловки. Автобус Ford, следовавший по маршруту «Белгород-Алексеевка», столкнулся с грузовиком.

В итоге четыре человека погибли, еще 12 пострадали. «Семь человек уехали в городскую больницу № 2 и один подросток уехал в белгородское детское отделение в городе Белгород», — рассказал диспетчер, уточнив, что у всех пострадавших ранения тяжелой и средней степени тяжести.

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Вечером 29 сентября в Краснодарском крае грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, после аварии оба транспортных средства загорелись. Грузовик принадлежал компании «Магнит». Все пассажиры автобуса успели из него выйти, но пострадал 31 человек. Кроме того, погиб водитель грузовика.

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