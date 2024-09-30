Попавший в ДТП под Краснодаром грузовик принадлежал сети «Магнит»

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Грузовик, попавший в аварию с автобусом у станицы Старокорсунской в 30 км на восток от Краснодара, принадлежал компании «Магнит», сообщили «РИА Новости» и телеграм-канал Shot со ссылкой на источники.

Официальных сообщений о том, что в ДТП попал автомобиль сети супермаркетов «Магнит», пока не поступало.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю и направил запрос в «Магнит».

Водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в автобус с фанатами гандбольного клуба «Виктор», которые ехали после игры из Краснодара в Ставрополь. В автобусе, уточняет телеграм-канал, было 49 болельщиков. Оба транспортных средства загорелись. Все пассажиры автобуса успели из него выйти, позже возгорание потушили.

Региональный оперштаб со ссылкой на информацию минздрава Краснодарского края сообщил, что в результате аварии пострадал 31 человек, из них трое — дети. Водитель автобуса пострадал, водитель грузовика погиб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, — ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса.