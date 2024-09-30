Попавший в ДТП под Краснодаром грузовик принадлежал сети «Магнит»
Грузовик, попавший в аварию с автобусом у станицы Старокорсунской в 30 км на восток от Краснодара, принадлежал компании «Магнит», сообщили «РИА Новости» и телеграм-канал Shot со ссылкой на источники.
Официальных сообщений о том, что в ДТП попал автомобиль сети супермаркетов «Магнит», пока не поступало.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю и направил запрос в «Магнит».
Водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в автобус с фанатами гандбольного клуба «Виктор», которые ехали после игры из Краснодара в Ставрополь. В автобусе, уточняет телеграм-канал, было 49 болельщиков. Оба транспортных средства загорелись. Все пассажиры автобуса успели из него выйти, позже возгорание потушили.
Региональный оперштаб со ссылкой на информацию минздрава Краснодарского края сообщил, что в результате аварии пострадал 31 человек, из них трое — дети. Водитель автобуса пострадал, водитель грузовика погиб.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, — ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса.
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов