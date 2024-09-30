В ДТП с автобусом на юге Москвы пострадали 11 человек. Видео

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11 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения автобуса с маршрутным такси в Царицыно. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Каспийской улице в районе остановки произошло столкновение автобуса и пассажирской «Газели». По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек, из них двое детей», — рассказал собеседник агентства.

По информации столичной Госавтоинспекции, девять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на Каспийской улице, в районе дома 31 по Бакинской улице.

Ранее 30 сентября об аварии на юге столицы сообщал «МК». По данным MSK1.RU, маршрутка врезалась в автобус, который стоял на остановке.