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Число пострадавших в аварии с автобусом под Краснодаром выросло до 31

После аварии были госпитализированы 22 человека, еще девять человек получили медицинскую помощь амбулаторно. В ДТП еще пострадал водитель автобуса, водитель грузовика, выехавшего на встречную полосу, погиб. СК завел уголовное дело

Число пострадавших в аварии с автобусом под Краснодаром выросло до 31
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В аварии с автобусом у станицы Старокорсунская на востоке от Краснодара пострадал 31 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб со ссылкой на данные минздрава Краснодарского края.

«В больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое — дети. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.

Ранее МВД сообщило, что пострадали 29 пассажиров автобуса, среди которых — трое детей.

Кроме того, пострадал водитель автобуса. Водитель грузовика, по данным МЧС, погиб.

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ДТП произошло вечером 29 сентября на 16 км автодороги «Темрюк — Краснодар-граница Ставропольского края». В заказном автобусе, следовавшем из Краснодара в Ставрополь, ехали 49 пассажиров — болельщиков гандбольной команды.

Водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Yutong, после чего оба транспортных средства загорелись. Все пассажиры автобуса успели из него выйти, позже возгорание потушили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, — ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса.

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