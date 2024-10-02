Путин рассказал Жоге о назначении участников военной операции во власть

Участники программы «Время героев» получили работу в органах власти, четверо из них будут работать в администрации президента. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, которого президент назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

«Практически согласованы новые назначения. Четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента», — сказал Путин.

Другие участники программы получили должности в Федеральном агентстве воздушного транспорта, в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей, а также в госкорпорации «Росатом».

«Я уверен, они справятся. Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию, но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время героев», — отметил глава государства.

Программа «Время героев» нацелена на подготовку бывших и действующих военнослужащих к работе в органах власти и госкомпаниях. О запуске программы Путин объявил в послании Федеральному собранию, подчеркнув, что участникам военной операции на Украине можно «передать в будущем и доверить Россию».

Президент отметил, что ветераны смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность. Для участия в программе необходимо иметь гражданство России, высшее образование, опыт управления персоналом и не иметь судимости.