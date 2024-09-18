Участника спецоперации Сайбеля назначили замглавы департамента РЖД

Владимир Сайбель (Фото: vremyageroev2024 / Telegram)

Героя России, участника кадровой программы для военнослужащих «Время героев» Владимира Сайбеля назначили заместителем начальника департамента социального развития РЖД. Об этом сообщила пресс-служба проекта в телеграм-канале.

На новой должности Сайбель займется, в частности, вопросами помощи участникам военной операции на Украине и их семьям.

«Тематика достаточно серьезная: это специальные вопросы компании, взаимодействие со всеми органами власти и фондами по поддержке СВО, поддержка наших участников СВО из числа железнодорожников», — рассказал Сайбель.

Сайбель родился в 1982 году в Улан-Удэ, окончил Новосибирский военный институт и Байкальский государственный университет экономики и права. До мобилизации он работал в РЖД на должности замглавы Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению.

В зоне боевых действий на Украине Сайбель получил тяжелое ранение. Военнослужащего наградили орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.

Программа «Время героев» предназначена для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих — участников военной операции. Желающие пройти переквалификацию должны иметь российское гражданство и обладать опытом управления командой подчиненных.

На первом этапе программы военные получают право начать обучение на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы. После они проходят дополнительный отбор. На втором этапе участники проекта смогут начать обучение по программам Высшей школы государственного управления в Мастерской управления «Сенеж». К ним прикрепят персональных наставников, в том числе руководителей администрации президента, губернаторов, мэров и глав ведущих компаний.