Студенты напоили Путина и Собянина кофе в индустриальном парке. Видео
Студенты московского колледжа операторов БПЛА сварили эспрессо для президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина во время их посещения индустриального парка «Руднево». Главу государства и мэра сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров и министр просвещения Сергей Кравцов.
Кадры визита публикует пресс-служба президента в телеграм-канале.
Мероприятие приурочено ко Дню среднего профессионального образования. Всего в стране насчитывается примерно 3200 колледжей и техникумов.
Путин осмотрел лабораторию точных цифровых измерений, площадку окончательной сборки беспилотников. Кравцов представил главе государства презентацию развития системы среднего профессионального образования в России. Собянин рассказал о реализации соответствующего плана в Москве.
Парк «Руднево» входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». Его построили с учетом новой концепции развития среднего профессионального образования Москвы. Здание располагается на площади 9,1 тыс. кв. м, включая в себя комплекс из 21 мастерской и лаборатории.
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