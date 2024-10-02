Студенты напоили Путина и Собянина кофе в индустриальном парке «Руднево»

Студенты напоили Путина и Собянина кофе в индустриальном парке. Видео

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Студенты московского колледжа операторов БПЛА сварили эспрессо для президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина во время их посещения индустриального парка «Руднево». Главу государства и мэра сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров и министр просвещения Сергей Кравцов.

Кадры визита публикует пресс-служба президента в телеграм-канале.

Мероприятие приурочено ко Дню среднего профессионального образования. Всего в стране насчитывается примерно 3200 колледжей и техникумов.

Путин осмотрел лабораторию точных цифровых измерений, площадку окончательной сборки беспилотников. Кравцов представил главе государства презентацию развития системы среднего профессионального образования в России. Собянин рассказал о реализации соответствующего плана в Москве.

Парк «Руднево» входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». Его построили с учетом новой концепции развития среднего профессионального образования Москвы. Здание располагается на площади 9,1 тыс. кв. м, включая в себя комплекс из 21 мастерской и лаборатории.