Ракова рассказала о праздничной программе Дня среднего профобразования

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

На следующей неделе, 1–2 октября, в Москве пройдут мероприятия ко Дню среднего профессионального образования (СПО). Фестивали, мастер-классы и турниры состоятся в десятках колледжей по всей столице, ключевым же событием станет концерт 1 октября для первокурсников на площадке VK Stadium. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году на бюджетные отделения колледжей поступили 36 тыс. бывших школьников — вдвое больше, чем год назад. «А чтобы начало учебного года для них стало ярким и незабываемым, в честь Дня среднего профессионального образования город приготовил для них особенный подарок — концерт с участием популярных артистов, блогеров и диджеев». Проход на концерт для учащихся столичных колледжей будет бесплатным, требуется предварительная регистрация.

В свою очередь, мероприятия 2 октября в колледжах Москвы направлены преимущественно на старшеклассников и станут своего рода «днем открытых дверей» для тех ребят, кто рассматривает для себя получение среднего профобразования. Мероприятия будут нести не только познавательный, но и практический смысл: школьники смогут попробовать себя в разнообразных специальностях, в том числе тех, что были очень востребованы в ходе приемной кампании прошедшим летом.

Так, в Московском индустриальном колледже в игровой форме квеста ребята познакомятся с актуальными профессиями промышленной и транспортной отраслей. На экскурсии в Московском техникуме креативных индустрий им. Л.Б. Красина ребята узнают о современных трендах профессионального технического образования и так далее.