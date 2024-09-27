 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ракова рассказала о праздничной программе Дня среднего профобразования

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

На следующей неделе, 1–2 октября, в Москве пройдут мероприятия ко Дню среднего профессионального образования (СПО). Фестивали, мастер-классы и турниры состоятся в десятках колледжей по всей столице, ключевым же событием станет концерт 1 октября для первокурсников на площадке VK Stadium. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году на бюджетные отделения колледжей поступили 36 тыс. бывших школьников — вдвое больше, чем год назад. «А чтобы начало учебного года для них стало ярким и незабываемым, в честь Дня среднего профессионального образования город приготовил для них особенный подарок — концерт с участием популярных артистов, блогеров и диджеев». Проход на концерт для учащихся столичных колледжей будет бесплатным, требуется предварительная регистрация.

В свою очередь, мероприятия 2 октября в колледжах Москвы направлены преимущественно на старшеклассников и станут своего рода «днем открытых дверей» для тех ребят, кто рассматривает для себя получение среднего профобразования. Мероприятия будут нести не только познавательный, но и практический смысл: школьники смогут попробовать себя в разнообразных специальностях, в том числе тех, что были очень востребованы в ходе приемной кампании прошедшим летом.

Так, в Московском индустриальном колледже в игровой форме квеста ребята познакомятся с актуальными профессиями промышленной и транспортной отраслей. На экскурсии в Московском техникуме креативных индустрий им. Л.Б. Красина ребята узнают о современных трендах профессионального технического образования и так далее.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
среднее образование профобразование праздники Москва Анастасия Ракова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
В Петербурге задержали «оштрафовавшего» пенсионерку за переход дорогиОбщество, 17:47
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в СШАПолитика, 17:35
В Балакове задержали подозреваемую в убийстве соперницы из ревностиОбщество, 17:33
В какие криптовалютные сети переходил капитал в сентябре. Топ-4 проектаКрипто, 17:20
Лукашенко рассказал о планах создать белорусский мобильный телефонТехнологии и медиа, 17:17
Иноагентами признали центр «Досье», Гениса и экс-главу «Большой книги»Политика, 17:11
На ряде улиц Москвы с платной парковкой осенью пересмотрят тарифыГород, 17:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Винер назвала свою зарплату в федерации художественной гимнастикиСпорт, 16:59
Внутренний туризм и рынок краткосрочной аренды: перспективы и трендыОтрасли, 16:55
Трамп заявил о намерении обсудить с Зеленским мирные переговорыПолитика, 16:54
Лучший игрок Евро-2024 выбыл до конца сезона из-за травмыСпорт, 16:53
Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам ВСУПолитика, 16:38
Медведев пригрозил оставить «мокрое место» в ответ на превентивный ударПолитика, 16:35
Ракова рассказала о праздничной программе Дня среднего профобразованияГород, 16:34