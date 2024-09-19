На Украине приняли проект о переименовании более 300 населенных пунктов
Верховная рада Украины приняла проект, по которому 327 населенных пунктов и четыре района переименуют из-за связи с российской символикой, сообщает пресс-служба украинского парламента в телеграм-канале.
«Их названия в настоящее время содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка», — объяснили такое решение в Раде.
В частности, речь идет о городах Новомосковск, Першотравенск, Первомайск, Молодогвардейск, Красноград, Первомайский и Ватутино. Их новыми названиями будут, соответственно, Самар, Шахтерское, Сокологорск, Атамановка, Берестин, Златополь и Богачево.
О том, что депутаты Верховной рады проголосуют за переименование ряда населенных пунктов страны, портал «РБК Украина» сообщал в апреле этого года. Ранее, в марте, комитет Верховной рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение о переименовании пяти городов и 104 сел и поселков.
Переименовывать населенные пункты, названия которых так или иначе связаны с Россией и СССР, на Украине начали в 2015 году после принятия ряда законов о декоммунизации. Более активно эту работу стали вести после начала военной операции в 2022 году. За несколько дней до этого российский президент Владимир Путин пообещал показать Киеву «настоящую декоммунизацию», заявив, что современная Украина полностью создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий.
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