Журналистку вывели со встречи с Санду из-за русского языка

Охрана вывела русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую со встречи президента Молдавии Майи Санду с диаспорой в Италии, сообщает Sputnik Молдова.

«Свое решение никто никак не обосновал, но, по всей видимости, госпожа Санду решила, что русскоговорящая команда недостойна присутствовать на приеме с соотечественниками», — сказала Дроздецкая.

Дроздецкая предположила, что Санду «испугалась опасных журналистов», и их передали полиции. «Лучше бы так на преступников реагировали», — добавила журналистка.

Ранее в 2023 году депутату парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диане Караман запретили выступить на русском языке во время предвыборных дебатов в эфире канала Moldova1.

В 2022 году в связи с новым пакетом санкций Евросоюза против России Молдавия отозвала лицензии шести русскоязычных телеканалов — «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, «НТВ Молдова», ТВ6 и «Орхей ТВ».

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это беспримерный акт политической цензуры. По ее словам, своим решением власти Молдавии лишили русскоговорящих жителей источников новостного контента на предпочитаемом ими языке, а сотни журналистов потеряли работу. При этом, как сообщил в марте 2024 года на тот момент посол России в Молдавии Олег Васнецов, на территории Молдавии проживает около 250 тыс. российских граждан.

В сентябре Захарова отметила, что всего с конца 2022 года в Молдавии заблокировано 16 русскоязычных телеканалов и свыше 60 интернет-ресурсов. Она призывала молдавские власти «отказаться от русофобской политики и прислушаться к своим гражданам».