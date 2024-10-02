Россия призвала Израиль прекратить боевые действия в Ливане

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Москва призывает Тель-Авив незамедлительно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы настоятельно призываем в нынешней ситуации Израиль <...> перейти к мирному, политическому урегулированию ситуации. Иначе последствия будут абсолютно тяжелыми для всех стран региона», — заявил Викторов.

Россия осуждает убийство лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы, отметил дипломат. По мнению российских властей, операция была проведена террористическими методами. Убийство Насраллы демонстрирует нежелание Тель-Авива прекратить конфликт, добавил посол.

В конце сентября израильская армия объявила о начале операции «Стрелы севера» против «Хезболлы». Ее целью названа защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения тех, кто живет на севере страны, у границ с Ливаном, домой. 27 сентября при авиаударе Израиля по югу Бейрута погиб лидер группировки Хасан Насралла.

1 октября Иран нанес удар по Израилю. По предварительным данным, жертвой удара стал один человек. По информации Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что массированная атака стала ответом на убийство Израилем лидеров проиранских группировок «Хезболла» и ХАМАС.