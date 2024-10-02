 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

Иран призвал Совбез ООН предотвратить полномасштабную войну в регионе

Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал Совбез ООН вмешаться в ситуацию с Израилем и предотвратить полномасштабную войну в регионе. Об этом он написал в своем письме СБ ООН и генеральному секретарю Антониу Гутерришу Ираван, передает иранское агентство Mehr.

Постпред осудил действия Тель-Авива в Ливане.

«Израильские атаки в Бейруте являются явным террористическим актом и серьезной угрозой региональному и глобальному миру», — говорится в документе.

Ракетные удары по военным объектам и объектам безопасности в Израиле Иран осуществил в целях самообороны и в соответствии с Уставом ООН, отметил дипломат.

По словам Иравани, эти атаки стали ответом на «агрессивные действия» Израиля — взрывы пейджеров в Ливане и убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и иранского генерала Аббаса Нилфорушана в Бейруте.

При ракетном ударе Ирана по Израилю погиб палестинец
Политика

1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю. Спустя примерно час атака завершилась. Точной информации о результатах атаки нет. По предварительным данным, жертвой удара стал один человек — палестинец, на которого упал обломок ракеты. Сообщается также о легкораненых в разных регионах Израиля.

В Иране заявили о значительном ущербе, который нанесли ВВС Израиля. В частности, Shafaqna пишет об уничтожении 20 истребителей F-35. По данным FARS, 80% выпущенных ракет поразили цели. В ЦАХАЛ заявили, что информация не соответствует действительности. Израильский МИД пообещал, что страна даст решительный ответ на нападение Ирана и будет защищать своих граждан в соответствии с международным правом.

Иран запустил порядка 500 ракет по Израилю. Следите за новостями в Telegram 

Умер Вячеслав Добрынин

Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года

Как выбрать вино в магазине

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Ирина Винер покинула руководство федерации гимнастики

Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным

Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Иран Совбез ООН Израиль
Материалы по теме
Генсек ООН осудил «эскалацию за эскалацией» на Ближнем Востоке
Политика
При ракетном ударе Ирана по Израилю погиб палестинец
Политика
Целью удара Ирана по Израилю оказалась штаб-квартира «Моссада»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 103,65 (-0,52) Инвестиции, 01 окт, 18:04 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 93,36 (+0,14) Инвестиции, 01 окт, 18:04
Иран призвал Совбез ООН предотвратить полномасштабную войну в регионеПолитика, 08:03
ВТБ ввел запрет на оформление более чем одной кредитной картыФинансы, 08:00
Почему инвестфонд из Индии хочет вложить в офисы $400 млнОтрасли, 07:55
В Думу внесли пять законопроектов о миграцииПолитика, 07:37
Владелец ТНТ запустит свой глянцевый журналТехнологии и медиа, 07:30
В Японии произошел взрыв в аэропортуПолитика, 07:20
«РИА Новости» узнало про «изобличающие показания» в деле «Крокуса»Общество, 07:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Недооценка российских компаний на IPO достигла исторического минимумаPro, 07:01
Минобороны предложило вернуть пилотки офицерам ВМФПолитика, 07:00
Ural Airlines и «Победа» задержали рейсы из-за удара Ирана по ИзраилюПолитика, 06:39
Камчатский МЧС сообщил о попытке спасти застрявших касатокОбщество, 06:07
Вице-президент Трампа объяснил, почему назвал его «американским Гитлером»Политика, 06:00
В Петербурге пресекли деятельность по организации незаконной миграцииОбщество, 05:20
В Аргентине начали расследование против Opus Dei из-за рабстваПолитика, 04:52