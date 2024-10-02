Иран призвал Совбез ООН предотвратить полномасштабную войну в регионе

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал Совбез ООН вмешаться в ситуацию с Израилем и предотвратить полномасштабную войну в регионе. Об этом он написал в своем письме СБ ООН и генеральному секретарю Антониу Гутерришу Ираван, передает иранское агентство Mehr.

Постпред осудил действия Тель-Авива в Ливане.

«Израильские атаки в Бейруте являются явным террористическим актом и серьезной угрозой региональному и глобальному миру», — говорится в документе.

Ракетные удары по военным объектам и объектам безопасности в Израиле Иран осуществил в целях самообороны и в соответствии с Уставом ООН, отметил дипломат.

По словам Иравани, эти атаки стали ответом на «агрессивные действия» Израиля — взрывы пейджеров в Ливане и убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и иранского генерала Аббаса Нилфорушана в Бейруте.

1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю. Спустя примерно час атака завершилась. Точной информации о результатах атаки нет. По предварительным данным, жертвой удара стал один человек — палестинец, на которого упал обломок ракеты. Сообщается также о легкораненых в разных регионах Израиля.

В Иране заявили о значительном ущербе, который нанесли ВВС Израиля. В частности, Shafaqna пишет об уничтожении 20 истребителей F-35. По данным FARS, 80% выпущенных ракет поразили цели. В ЦАХАЛ заявили, что информация не соответствует действительности. Израильский МИД пообещал, что страна даст решительный ответ на нападение Ирана и будет защищать своих граждан в соответствии с международным правом.