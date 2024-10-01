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Политика ,  
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В Иране заявили об уничтожении израильских F-35 в результате удара

Иранские издания сообщают, что в ходе атаки Ирана были поражены израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Подтверждения этой информации со стороны властей Израиля и независимых источников нет
Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press
Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

Иранские СМИ сообщили, что удар по территории Израиля, который назван местью за гибель главы «Хезболлы» Хасана Насраллы и генерала КСИР Аббаса Нилфорушана, был успешным. Часть изданий сообщила о серьезном повреждении израильской военной инфраструктуры, официально Израиль эту информацию не комментировал.

Так, в официальном сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на которое ссылается агентство Tasnim, указывается, что целью «разрушительного ракетного удара» были важные военные и разведывательные объекты на территории Израиля. Позже КСИР уточнил, что речь шла о трех военных базах в районе Тель-Авива.

Агентство Shafaqna сообщило, что в результате удара было уничтожено более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля. При этом оно не уточнило, где именно находилась пораженная военная база.

Источник агентства Fars сообщил, что порядка 80% выпущенных ракет поразили цели на израильской территории, также не уточнив подробности.

Агентство Mehr сообщило о взрывах в Тель-Авиве и Иерусалиме. Также оно сообщило об ударах по израильским газовым платформам в Средиземном море.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари ранее заявил, что в ходе ракетной атаки часть ракет была сбита, но «были и попадания». Он призвал не распространять информацию о прилетах, чтобы она не попала к противнику.

По данным «Маген Давид Адом» (аналог скорой помощи), в результате атаки двое были ранены осколками в Тель-Авиве, по всей стране есть легкораненые.

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