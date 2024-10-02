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Удар Ирана по Израилю ,  
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Французские военные приняли участие в отражении атаки на Израиль

Канцелярия Макрона: французские военные участвовали в отражении атаки на Израиль
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Военнослужащие Франции приняли участие в отражении атаки Ирана на Израиль, произошедшей в ночь на 2 октября, сообщила канцелярия французского президента Эмманюэля Макрона.

«Приверженная обеспечению безопасности Израиля, Франция мобилизовала свои военные ресурсы на Ближнем Востоке для противодействия угрозе со стороны Ирана», — уточнили в канцелярии. Макрон призвал ливанское движение «Хезболла» прекратить террористические действия против Израиля и его населения.

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Фото:Francis Joseph Dean / Dean Pictures / Global Look Press

По данным Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Некоторые из них долетели до городов, сообщения о взрывах поступали с юга и из центра страны. Пресс-секретарь израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что часть ракет смогли сбить, но «были и попадания».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь заявил, что целью «разрушительного ракетного удара» были важные военные и разведывательные объекты. Иранское агентство Shafaqna утверждает, что были уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля. ЦАХАЛ это опровергла.

Как утверждал КСИР, массированный удар баллистическими ракетами стал ответом на убийство Израилем лидеров проиранских группировок «Хезболла» и ХАМАС.

О ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы ЦАХАЛ сообщила 28 сентября. Он погиб при авиаударе по подземному центральному штабу группировки в Бейруте вечером 27 сентября. Ynet и Al Jazeera передавали, что авиация сбросила 80–85 бомб, каждая из которых весила тонну, среди них были и противобункерные бомбы. В ЦАХАЛ отметили, что перед ударами связались с жителями трех домов с призывом эвакуироваться, поскольку эти здания находились непосредственно над стратегическими объектами «Хезболлы».

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