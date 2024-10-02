У посольства Израиля в пригороде Копенгагена прогремели два взрыва
Два взрыва прогремели недалеко от посольства Израиля в Хеллерупе, к северу от Копенгагена, сообщила полиция в соцсети X.
По данным полиции, никто не пострадал. Начато расследование.
«Возможная связь с посольством Израиля, находящимся в этом районе, расследуется», — говорится в сообщении.
Полицейские оцепили район взрывов.
Посольство расположено на улице Лундевангсвей в Хеллерупе. В этом же районе находятся дипмиссии Ирана, Турции, Румынии и Таиланда.
Накануне вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. В ходе атаки было выпущено около 180 баллистических ракет. Армия обороны (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила «большую часть». Взрывы были слышны на большей части территории страны, в том числе в Иерусалиме.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху предупредил, что Тегеран совершил «большую ошибку», и пообещал, что тот «заплатит за это». По его словам, атака «провалилась» благодаря израильской системе ПВО, которая «является самой совершенной в мире». Нетаньяху также поблагодарил США за поддержку.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что ракетный удар стал ответом на убийство лидера ливанской «Хезболлы» Насраллы Хасана и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана, которые погибли при атаке на штаб группировки 27 сентября.
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