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Удар Ирана по Израилю ,  
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При ракетном ударе Ирана по Израилю погиб палестинец

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Удар Ирана по Израилю

Один палестинец погиб в результате ракетного удара Ирана по Израилю, сообщает The Times of Israel.

По данным газеты, он был убит обломком ракеты недалеко от Иерихона на западном берегу Иордана.

При ударе также пострадали два человека в Тель-Авиве — они получили легкие осколочные ранения.

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Фото:Ammar Awad / Reuters

О том, что Иран готовится нанести удар баллистическими ракетами по Израилю стало известно днем 1 октября. Об этом сообщили Associated Press и NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне. По их данным, мотивом послужила операция Израиля против «Хезболлы» в Ливане.

Армия обороны Израиля около 19:30 мск объявила о массовом запуске ракет с территории Ирана. По всей стране была объявлена воздушная тревога. ЦАХАЛ призвала жителей спрятаться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления.

По данным представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Израиля Даниэля Хагари, Иран нанес удар более чем 180 баллистическими ракетами. Представители израильской армии уже официально пообещали ответить на обстрел, но не уточнили, когда это произойдет.

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