Глава МАГАТЭ Гросси посетит Белоруссию

Рафаэль Гросси (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Белоруссию 1 октября, сообщила пресс-служба организации.

Во время визита запланированы встречи на высоком уровне и посещение Белорусской атомной электростанции в Островце.

В МАГАТЭ отметили, что гендиректор и команда экспертов оценят ситуацию на объекте, а также прогресс в выполнении рекомендаций, опубликованных в обзоре эксплуатационной безопасности агентства в 2021 году.

«Визит генерального директора в Белоруссию проходит в то время, когда МАГАТЭ уделяет особое внимание обеспечению ядерной безопасности в регионе», — говорится в заявлении.

Сейчас в Белоруссии действует одна атомная электростанция, построенная у северо-западной границы, близ города Островец. Она оснащена двумя энергоблоками, установленная мощность станции — 2,4 тыс. МВт.

Соглашение о строительстве АЭС Москва и Минск заключили в 2011 году. Первый энергоблок запустили в ноябре 2020 года. Физический пуск второго блока состоялся в апреле 2022-го, в июле 2023 года его включили в сеть и вывели на полную мощность в рамках испытаний.

В минувшем апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании построить в стране вторую атомную электростанцию.