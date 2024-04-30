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Политика ,  
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Лукашенко заявил о желании построить вторую АЭС в Белоруссии

Президент Лукашенко заявил о желании построить вторую АЭС в Белоруссии
Белорусское общество пережило «постчернобыльский синдром», считает президент страны. Идею построить в стране вторую атомную станцию он высказывает не впервые
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что желание построить в стране вторую атомную электростанцию «постепенно овладевает им», передает «БелТА».

«Мы сопоставляем, думаем [о строительстве второй АЭС]. И потом, естественно, нужны деньги. <...> Но я хотел бы, если я не успею при своей политической жизни это сделать, ну хотя бы начать. А потом вы все равно построите, куда деваться», — сказал он.

Лукашенко отметил, что общество уже пережило «постчернобыльский синдром», и подчеркнул, что если решение о строительстве первой станции и казалось «рискованным», то теперь все уверены, что поступили правильно.

Президент не впервые поднимает вопрос о строительстве второй АЭС. Так, в январе 2022 года он заявил, что «готовит сознание» белорусов к возможности возведения второй АЭС. Летом 2023 года Лукашенко рассказал о «шальной мысли» построить станцию на востоке страны.

Лукашенко высказал «шальную мысль» о второй АЭС в Белоруссии
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Вид на Белорусскую атомную электростанцию

Сейчас в Белоруссии действует одна атомная электростанция, построенная у северо-западной границы страны близ города Островец. Станция оснащена двумя энергоблоками, ее установленная мощность — 2,4 тыс. МВт.

Соглашение о ее строительстве Москва и Минск заключили в 2011 году. Первый энергоблок запустили в ноябре 2020 года. Физический пуск второго блока состоялся в апреле 2022 года, в июле 2023-го его включили в сеть и вывели на полную мощность в рамках испытаний.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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