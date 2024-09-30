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Военная операция на Украине ,  
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Ермак назвал визит Зеленского в США непростым

Глава офиса президента Ермак: визит Зеленского в США был очень непростым
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Поездку президента Украины в США нельзя назвать простой, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

«Я оцениваю этот визит как непростой, очень непростой, но очень важный», — уточнил он.

По словам Ермака, президентская кампания в США проходит напряженно, а команда Зеленского не хотела бы сделать что-то, что могут использовать против Украины в последующих событиях.

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Зеленский прилетел в США 24 сентября, чтобы поучаствовать в Генассамблее ООН, которая прошла в Нью-Йорке. В ходе визита в США он встретился с действующим президентом США Джо Байденом, а также кандидатами в лидеры страны — Камалой Харрис от демократов и Дональдом Трампом от республиканцев. Украинский президент объяснил, что решил встретиться с обоими кандидатами, поскольку до американских выборов в ноябре боевые действия не кончатся.

По данным осведомленного источника CNN, украинскому президенту даже пришлось продлить свой американский визит, чтобы пообщаться с Трампом.

Сенатор-республиканец Кэти Бритт после встречи Зеленского и Трампа заявила, что президент России Владимир Путин уважает экс-президента США. В связи с планом Зеленского она отметила, что Трамп «понимает важность твердой позиции в отношениях с нашими союзниками».

Газета The Wall Street Journal оценила пребывание украинского лидера в США как «прохладный прием», к тому же, Зеленский не смог достичь поставленных целей, поскольку Вашингтон не ответил на просьбы Киева как ключевой союзник. В частности, администрация действующего президента США выразила скептицизм относительно «плана победы», который Зеленский привез в Вашингтон, и заявила, что хочет больше подробностей.

Российская сторона исключает переговоры на условиях, выдвинутых Украиной. Летом Путин выдвинул свои условия для прекращения конфликта, среди них вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО.

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Андрей Ермак Украина Владимир Зеленский США
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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