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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил, что Зеленский хочет вовлечь НАТО в конфликт с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО в боевые действия против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 79-й Генассамблее ООН.

«Зеленский тоже делает все, чтобы спровоцировать вовлечение в боевые действия, в прямые боевые действия <…> стран НАТО. И затем просто отойдет в сторонку и будет смотреть на то, что, он считает, его спасет», — приводит его слова ТАСС.

Лавров таким образом провел параллель между действиями властей Израиля в Ливане и действиями Украины.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение Украиной западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

Речь шла о неоднократных просьбах Зеленского разрешить удары поставляемыми Украине дальнобойными ракетами вглубь территории России. Он объяснял это военной необходимостью. Однако США ограничивали Киев в такой возможности, в Белом доме подчеркивали, что эта позиция неизменна.

79-я сессия Генассамблеи ООН началась 10 сентября. В настоящее время проходит неделя высокого уровня, она продлится до 30 сентября.

На полях Генассамблеи Зеленский встретился с американским коллегой Джо Байденом. Он рассказал о ситуации на Украине, в том числе в зоне боевых действий. Особое внимание украинский президент уделил «плану победы».

В Москве в ответ заявили, что Россия добьется успеха вне зависимости от заявлений Киева о существовании этого плана.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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