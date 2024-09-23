 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Картаполов рассказал о повестках в армию этой осенью

Картаполов анонсировал рассылку электронных повесток в трех регионах этой осенью
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Основанием для призыва на срочную военную службу этой осенью будут являться бумажные повестки, однако электронные повестки будут рассылаться в тестовом режиме в трех регионах, рассказал «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Основанием для призыва этой осенью будут служить бумажные повестки. <...> В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин», — сказал депутат.

Осенний призыв обычно проходит с 1 октября по 31 декабря. Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. С декабря 2024 года штатная численность ВС России возрастет до 2 389 130 единиц, из них 1,5 млн составят военнослужащие. Соответствующий указ 16 сентября подписал президент Владимир Путин.

Материал дополняется.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта

Подборки лучших вин от Артура Саркисяна

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
ФНС прекратит обмен Страновыми отчетами с членами ЕС: как быть компаниямPro, 09:50
Картаполов рассказал о повестках в армию этой осеньюПолитика, 09:36
В магазине нашли нарушения после гибели четверых детей от отравленияОбщество, 09:24
«Самая важная разработка года»: что за новинку представила OpenAIPro, 09:24
Bloomberg узнал о бегстве богачей из Британии на фоне дискуссии о налогахБизнес, 09:21
Росреестр сообщил о падении спроса на ипотеку в новостройках МосквыНедвижимость, 09:15
СК возбудит дело после нападения на защитников деревьев в МосквеОбщество, 09:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд ЕС оставил НРД под санкциями, но дал инвесторам надеждуPro, 09:01
РСПП попросил изменить механизм формирования цены контрактов в стройкеБизнес, 09:00
Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ зайти вглубь Курской областиПолитика, 08:47
ФССП предложила снимать на видео депортацию иностранцев из РоссииОбщество, 08:43
Премьер Дании призвала отказаться от красных линий в конфликте с РоссиейПолитика, 08:40
Зеленский объяснил, почему опасается Вэнса как вице-президента СШАПолитика, 08:32
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:22