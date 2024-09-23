Картаполов рассказал о повестках в армию этой осенью

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Основанием для призыва на срочную военную службу этой осенью будут являться бумажные повестки, однако электронные повестки будут рассылаться в тестовом режиме в трех регионах, рассказал «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Основанием для призыва этой осенью будут служить бумажные повестки. <...> В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин», — сказал депутат.

Осенний призыв обычно проходит с 1 октября по 31 декабря. Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. С декабря 2024 года штатная численность ВС России возрастет до 2 389 130 единиц, из них 1,5 млн составят военнослужащие. Соответствующий указ 16 сентября подписал президент Владимир Путин.

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