По всей России 2 октября проверят систему оповещения
Во всех регионах России 2 октября пройдет проверка системы оповещения, предупредила пресс-служба МЧС.
«На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» — объяснили в ведомстве.
С помощью такого сигнала МЧС проверит работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.
В прошлый раз систему оповещений проверяли 6 марта. В 2023 году такая проверка проходила 4 октября.
Комплексные проверки систем оповещения проводятся регулярно. Это необходимо делать, чтобы проверить работоспособность всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
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