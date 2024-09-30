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Общество ,  
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По всей России 2 октября проверят систему оповещения

Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Во всех регионах России 2 октября пройдет проверка системы оповещения, предупредила пресс-служба МЧС.

«На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» — объяснили в ведомстве.

С помощью такого сигнала МЧС проверит работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.

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Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

В прошлый раз систему оповещений проверяли 6 марта. В 2023 году такая проверка проходила 4 октября.

Комплексные проверки систем оповещения проводятся регулярно. Это необходимо делать, чтобы проверить работоспособность всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

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