МЧС проведет масштабную проверку систем оповещения населения 4 октября

Во всех субъектах России 4 октября проверят систему оповещения населения, сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

«Зазвучат сирены и громкоговорители — так подается сигнал «Внимание всем!». Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности», — предупредили в ведомстве.

В МЧС пояснили, что оповещение проводится для проверки «работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней». Министерство призвало сохранять спокойствие, поскольку подача звуковых сигналов и замещение телеэфира будут проводиться в плановом порядке.

28 сентября телеграм-канал Baza сообщил, что по всей России пройдет штабная тренировка по гражданской обороне. По данным канала, настолько масштабные учения в стране проведут впервые. Тренировку назначили на 3 октября, указ подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В документе, представленном Baza, говорится, что «увеличивается опасность перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав», в связи с чем принято решение провести тренировки.

МЧС традиционно проводит масштабные учения в октябре. 1 октября 2018 года прошла общенациональная штабная тренировка по гражданской обороне на случай внезапной внешней агрессии, в 2020-м в регионах России включили сирены системы оповещения о чрезвычайной ситуации.