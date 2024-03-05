МЧС предупредило о масштабной проверке систем оповещения
В России 6 марта пройдет масштабная проверка системы оповещения граждан, сообщило МЧС в телеграм-канале.
«6 марта по всей стране проверят систему оповещения населения. Прозвучит сигнал «Внимание всем!», — говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили, что в назначенный день заработают сирены и громкоговорители. Кроме того, эфиры телеканалов и радиостанций будут замещены специальной информацией.
Проверка проводится в рамках учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.
Предыдущая проверка систем оповещения населения проходила по всей России 4 октября. Тогда в российских регионах также прозвучал сигнал «Внимание всем!»
В МЧС говорили, что тренировка была нужна для того, чтобы удостовериться в работоспособности систем.
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