МЧС предупредило о масштабной проверке систем оповещения

В России 6 марта пройдет масштабная проверка системы оповещения граждан, сообщило МЧС в телеграм-канале.

«6 марта по всей стране проверят систему оповещения населения. Прозвучит сигнал «Внимание всем!», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что в назначенный день заработают сирены и громкоговорители. Кроме того, эфиры телеканалов и радиостанций будут замещены специальной информацией.

Проверка проводится в рамках учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

Предыдущая проверка систем оповещения населения проходила по всей России 4 октября. Тогда в российских регионах также прозвучал сигнал «Внимание всем!»

В МЧС говорили, что тренировка была нужна для того, чтобы удостовериться в работоспособности систем.