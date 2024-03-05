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МЧС предупредило о масштабной проверке систем оповещения

МЧС: 6 марта пройдет всероссийская проверка систем оповещения

В России 6 марта пройдет масштабная проверка системы оповещения граждан, сообщило МЧС в телеграм-канале.

«6 марта по всей стране проверят систему оповещения населения. Прозвучит сигнал «Внимание всем!», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что в назначенный день заработают сирены и громкоговорители. Кроме того, эфиры телеканалов и радиостанций будут замещены специальной информацией.

Проверка проводится в рамках учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

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Фото:Александр Уткин / РИА Новости

Предыдущая проверка систем оповещения населения проходила по всей России 4 октября. Тогда в российских регионах также прозвучал сигнал «Внимание всем!»

В МЧС говорили, что тренировка была нужна для того, чтобы удостовериться в работоспособности систем.

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Теги
МЧС оповещения сирена Россия учения
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