 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава МЧС предложил оповещать о ЧС через домофоны

Глава МЧС Куренков предложил оповещать о ЧС через домофоны
Оповещение о чрезвычайных ситуациях через домофоны является перспективным, сообщил глава МЧС. По его мнению, с их помощью можно не только предупредить, но и оперативно рассказать, что делать во время происшествия
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Домофоны могут стать важной частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (ЧС), заявил журналистам глава МЧС Александр Куренков, передает «Интерфакс».

«Оповещение через домофон — это очень перспективно, особенно когда иной возможности нет. Если эта система будет работать, мы сможем не только предупредить, но и оперативно рассказать о правильных действиях и их последовательности», — уточнил он.

Министр подчеркнул, что телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон. «Нам нужно, чтобы люди получали информацию об угрозе ЧС и других опасностях быстро, по нашей команде. С помощью домофонов мы можем оповестить жителей всех квартир. И такое оповещение будет адресным и достаточно объемным», — заявил глава ведомства.

В Коврове Куренкову показали систему «Умный домофон», которая позволяет проинформировать жильцов дома о чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения.

МЧС сообщило об обстреле Шебекино
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Ранее 13 марта мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что подъезды в областном центре обозначили специальными наклейками с надписью: «Ракетная опасность дверь открыта», чтобы в случае опасности прохожие могли сориентироваться и укрыться. В центре региона установлено 1 тыс. контроллеров на домофоны в многоквартирных домах, в первую очередь в многоэтажках вблизи школ.

Они подключены к Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), и при сигнале ракетной опасности автоматически открывают домофоны в течение 3–5 секунд. По подсчетам Демидова, в ближайшее время планируется установить еще 2 тыс. таких устройств.

Читайте на РБК Pro
Государство защитит долгосрочные инвестиции граждан. Что это даст
Как игрушка сделала успешной японскую космическую миссию — Fast Company
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
Окончательный разрыв: как Китай «отменяет» американские технологии

В России существуют региональные, местные и локальные системы оповещения населения. В зависимости от характера и масштаба угрозы гражданам используются как самые простые способы, такие как «подворовый обход», так и более современные — через теле- и радиовещание, сотовую связь (также через СМС-рассылку) и интернет.

О том, что у МЧС уже есть наработки, с помощью которых можно внедрить систему оповещения с помощью домофонов, глава ведомства говорил в июле прошлого года.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Александр Куренков МЧС ЧС домофоны
Материалы по теме
МЧС предупредило о масштабной проверке систем оповещения
Общество
Сотрудник МЧС получил ранение после атаки дронов в Таганроге
Политика
Спецборт МЧС доставит пострадавших при аварии на ТЭЦ из Тувы в Москву
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 16:42
Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok Технологии и медиа, 20:30
Путин отменил передачу Росимуществу акций иностранцев в «дочке» Danone Бизнес, 20:28
Мбаппе пригрозил судом шашлычной за использование его имени в меню Спорт, 20:22
В Москве девушку оштрафовали за вышитую желто-синюю незабудку на сумке Политика, 20:19
Более 500 авиарейсов в Германии оказались под угрозой из-за забастовки Общество, 20:15
В «Ленте» объяснили исчезновение из ассортимента Milka и Alpen Gold Бизнес, 20:12
«Урал» в серии пенальти победил клуб из Первой лиги в Кубке России Спорт, 20:12
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Кухня-гостиная с тремя окнами и камины: все – о новом квартале в Москве РБК и Forma, 20:10
Кадыров показал кадры отражения атаки диверсантов Политика, 20:10
Новый глава Тайваня пообещал бороться за стабильность в регионе Политика, 20:03
Глава МЧС предложил оповещать о ЧС через домофоны Политика, 19:57
Минстрой назвал сроки запуска строительства деревянных многоэтажек Недвижимость, 19:45
Британия продлила размещение системы ПВО Sky Sabre в Польше Политика, 19:34
Спрос на элитное жилье с предчистовой отделкой в Москве вырос в 6,75 раза Недвижимость, 19:28