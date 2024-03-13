Глава МЧС предложил оповещать о ЧС через домофоны

Оповещение о чрезвычайных ситуациях через домофоны является перспективным, сообщил глава МЧС. По его мнению, с их помощью можно не только предупредить, но и оперативно рассказать, что делать во время происшествия

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Домофоны могут стать важной частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (ЧС), заявил журналистам глава МЧС Александр Куренков, передает «Интерфакс».

«Оповещение через домофон — это очень перспективно, особенно когда иной возможности нет. Если эта система будет работать, мы сможем не только предупредить, но и оперативно рассказать о правильных действиях и их последовательности», — уточнил он.

Министр подчеркнул, что телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон. «Нам нужно, чтобы люди получали информацию об угрозе ЧС и других опасностях быстро, по нашей команде. С помощью домофонов мы можем оповестить жителей всех квартир. И такое оповещение будет адресным и достаточно объемным», — заявил глава ведомства.

В Коврове Куренкову показали систему «Умный домофон», которая позволяет проинформировать жильцов дома о чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения.

Ранее 13 марта мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что подъезды в областном центре обозначили специальными наклейками с надписью: «Ракетная опасность дверь открыта», чтобы в случае опасности прохожие могли сориентироваться и укрыться. В центре региона установлено 1 тыс. контроллеров на домофоны в многоквартирных домах, в первую очередь в многоэтажках вблизи школ.

Они подключены к Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), и при сигнале ракетной опасности автоматически открывают домофоны в течение 3–5 секунд. По подсчетам Демидова, в ближайшее время планируется установить еще 2 тыс. таких устройств.

В России существуют региональные, местные и локальные системы оповещения населения. В зависимости от характера и масштаба угрозы гражданам используются как самые простые способы, такие как «подворовый обход», так и более современные — через теле- и радиовещание, сотовую связь (также через СМС-рассылку) и интернет.

О том, что у МЧС уже есть наработки, с помощью которых можно внедрить систему оповещения с помощью домофонов, глава ведомства говорил в июле прошлого года.