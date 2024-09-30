Миллиардер-демократ предупредил Маска, что Трамп отвернется от него

Американский миллиардер Марк Кьюбан (Forbes оценивает его состояние в $5,7 млрд) предупредил бизнесмена Илона Маска о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, которого он поддерживает, может отвернуться от него.

29 сентября Маск назвал Трампа единственным способом спасти демократию в США. «Очень немногие американцы понимают, что если Трамп НЕ будет избран, это будут последние выборы. Он не только не представляет угрозы демократии, но и является единственным способом ее спасти!» — написал бизнесмен в соцсети X.

Кьюбан прокомментировал пост Маска, назвав его «верным, преданным солдатом» Трампа, и заявил, что если ему когда-то что-то понадобится от политика, то тот ему не поможет. «В тот момент, когда он тебе понадобится больше всего, ты поймешь то, что многие уже знали до тебя: он [Трамп] предан только себе», — подчеркнул Кьюбан.

Сам миллиардер, как отмечает Business Insider, поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на пост главы государства.

В конце августа Трамп в интервью Reuters назвал Маска «умным парнем» и заявил, что хотел бы предложить бизнесмену должность своего советника или члена кабинета министров. «Готов служить», — ответил Маск.

В сентябре газета Washington Post сообщила, что политик в случае победы на выборах может создать специальную комиссию для аудита правительственных программ, в состав руководства которой может войти в том числе Маск. Тот, по словам Трампа, согласился.