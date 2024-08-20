Макс согласился на работу в кабинете Трампа в случае его победы

Маск ответил на предложение Трампа стать его советником в случае победы

Илон Маск (Фото: Bill Pugliano / Getty Images)

Американский предприниматель Илон Маск фразой «готов служить» ответил на предложение кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа поработать в правительстве в случае его победы на выборах.

«Готов служить», — написал он в Х.

Ранее Трамп в интервью Reuters назвал Маска «умным парнем» и заявил, что хотел бы предложить бизнесмену должность своего советника или члена кабинета министров.

Илон Маск говорил, что в прошлом поддерживал демократов, но позднее изменил мнение и стал считать политическую силу «партией раскола и ненависти». Он не раз критиковал политику действующего президента-демократа Джо Байдена, нелестно высказывался о кандидате на пост главы государства от демократов Камалы Харрис.

После покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании в июле бизнесмен поддержал кандидатуру республиканца на пост главы государства. В середине августа Маск взял у Трампа интервью.