Маск ответил на предложение Трампа стать его советником в случае победы
Американский предприниматель Илон Маск фразой «готов служить» ответил на предложение кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа поработать в правительстве в случае его победы на выборах.
«Готов служить», — написал он в Х.
Ранее Трамп в интервью Reuters назвал Маска «умным парнем» и заявил, что хотел бы предложить бизнесмену должность своего советника или члена кабинета министров.
Илон Маск говорил, что в прошлом поддерживал демократов, но позднее изменил мнение и стал считать политическую силу «партией раскола и ненависти». Он не раз критиковал политику действующего президента-демократа Джо Байдена, нелестно высказывался о кандидате на пост главы государства от демократов Камалы Харрис.
После покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании в июле бизнесмен поддержал кандидатуру республиканца на пост главы государства. В середине августа Маск взял у Трампа интервью.
VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro
Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»
Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»
Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью
Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Алиев за рулем Maybach прокатил Путина по Баку. Видео
Цены на мини-квартиры вырастут из-за запрета на их строительство в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов