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Аресты генералов ,  
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В ОНК сообщили об отсутствии жалоб от Иванова и Булгакова на СИЗО

Сюжет
Аресты генералов

У бывших заместителей министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взятке, и Дмитрия Булгакова, которого обвиняют в мошенничестве, нет жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова в телеграм-канале.

По словам Ботовой, она вместе с секретарем ОНК Алексеем Мельниковым посетили «Лефортово» и не выявили там «существенных нарушений», также им не поступали вопросы и обращения по условиям содержания в СИЗО.

«Заходили в камеры к Тимуру Иванову, Владимиру Павлову (гендиректор «Военторга»), Юрию Кузнецову (бывший главный кадровик Минобороны), Дмитрию Булгакову. Все четверо отказались от беседы с членами ОНК города Москвы в связи с отсутствием обращений по условиям содержания», — отметила Ботова.

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Общество

Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, бывший замглавы Минобороны получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. Ущерб государству от его действий составил более 2,18 млрд руб. Иванов свою вину не признал.

Булгакова задержали и арестовали в июле 2024 года. В отношении него возбудили дело по ст. 290 и 285.4 Уголовного кодекса — получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

По данным «Коммерсанта», уголовное дело связано с заключением контракта на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Ущерб оценили в 49 млн руб. Булгакова свою вину отрицает.

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