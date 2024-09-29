Хуситы заявили о четырех погибших при атаке Израиля в Йемене
В результате удара Израиля по порту Ходейда в Йемене погибли четыре человека, еще 40 пострадали, сообщает пресс-служба йеменского движения «Ансар Аллах» со ссылкой на Минздрав.
«Четверо погибших и 40 раненых — это первые жертвы сионистской агрессии в Ходейде», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
ЦАХАЛ нанесла авиаудар по портам Ходейда и Рас-Исса в Йемене. Израильская армия сообщила, что в нем участвовали десятки самолетов. Целями атаки «были электростанции и морской порт, используемый для импорта нефти, которые использовались террористическим режимом хуситов для переброски иранского оружия в регион, а также военных поставок и поставок нефти».
Израиль назвал атаку ответом на удары со стороны Йемена. Так, накануне они провели «операцию, нацеленную» на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, куда должен был прибыть премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Хуситы нанесли удар баллистической ракетой «Палестина 2».
Армия Израиля позднее заявила, что ПВО перехватила выпущенную из Йемена ракету.
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