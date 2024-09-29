Мэр Курска сообщил о повреждении дома от «внешнего воздействия»

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В Курске жилой дом получил повреждения, характер которых станет понятен после проверки здания, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Куцак.

«Многоквартирный дом № 2/4 на Красной площади пострадал в результате внешнего воздействия», — написал он, уточнив, что в квартирах заменят поврежденные окна.

По словам мэра, никто из жильцов дома не пострадал, им выплатят компенсации за ремонт. Он отметил, что выехал на место по поручению губернатора Курской области Алексея Смирнова.

По данным «46ТВ», в доме получили повреждения квартиры на двух этажах: там выбило окна и повредило часть кирпичной кладки. Жителей соседних квартир эвакуировали.

В ночь на 29 сентября над Курской областью сбили украинский беспилотник. О ракетной опасности в 5:04 жителей Курской области предупредил Смирнов, она продлилась две минуты. Всего за ночь над страной сбили и подавили 125 БПЛА.

В Курской области с 6 августа идут боевые действия с украинскими военными. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. 27 сентября школьников из Курска и города Курчатов перевели на очно-дистанционный формат обучения, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.