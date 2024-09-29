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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Курска сообщил о повреждении дома от «внешнего воздействия»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: glavaigorkutsak / Telegram
Фото: glavaigorkutsak / Telegram

В Курске жилой дом получил повреждения, характер которых станет понятен после проверки здания, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Куцак.

«Многоквартирный дом № 2/4 на Красной площади пострадал в результате внешнего воздействия», — написал он, уточнив, что в квартирах заменят поврежденные окна.

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По словам мэра, никто из жильцов дома не пострадал, им выплатят компенсации за ремонт. Он отметил, что выехал на место по поручению губернатора Курской области Алексея Смирнова.

По данным «46ТВ», в доме получили повреждения квартиры на двух этажах: там выбило окна и повредило часть кирпичной кладки. Жителей соседних квартир эвакуировали.

В ночь на 29 сентября над Курской областью сбили украинский беспилотник. О ракетной опасности в 5:04 жителей Курской области предупредил Смирнов, она продлилась две минуты. Всего за ночь над страной сбили и подавили 125 БПЛА.

В Курской области с 6 августа идут боевые действия с украинскими военными. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. 27 сентября школьников из Курска и города Курчатов перевели на очно-дистанционный формат обучения, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.

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Алексей Смирнов

губернатор Курской области
27 мая 1973 года
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