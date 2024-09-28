В Курской области при ракетном ударе разрушен музей

Сотрудники приграничных музеев успели эвакуировать наиболее ценные экспонаты до нападения ВСУ, в том числе картины XVII—XIX веков, унты Гайдара, и герб князей Барятинских

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В результате военных действий в Курской области был уничтожен Глушковский краеведческий музей, сообщил РБК и.о. министра культуры области Роберт Григорьян.

«Есть информация о том, что мы потеряли Глушковский музей. В здание попала ракета и случился пожар. Музей разрушен, а здание получило серьезные повреждения. Но я уверен, что как только позволит ситуация, мы сразу же приступим к ремонту здания и воссозданию экспозиции», — сказал Григорьян.

Музей фактически уничтожен, подтвердил директор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарев (Глушковский музей является одним из филиалов областного музея). «Остов здания стоит, то есть стены стоят, но внутри ничего нет. Кроме того, внутри был пожар. Мы до последнего надеялись, что хотя бы внутри все останется. Но, к сожалению, можно сказать, что музей мы потеряли», — резюмировал он.

Разрушенный музей попал на видео, которое опубликовал депутат Курской областной думы Алексей Золотарев. На кадрах видно, что от него остались только стены.

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Глушковский краеведческий музей располагался в здании, построенном в неоготическом стиле. Оно является объектом культурного наследия «Здание больницы Терещенко, кон. XIX в.» Здание принадлежало представителям династии промышленников Семену Терещенко и его младшему сыну Николаю. В 1893 году Николай унаследовал Глушковскую суконную фабрику и при ней построил лечебницу на 25 коек. В советское время здесь располагался краеведческий музей и детская школа искусств. В фондах Глушковского музея насчитывалось около 5 тыс. предметов.

«Разрушение культурного наследия — настоящее преступление, направленное против истории, ценностей и культуры нашей страны. Всю необходимую информацию Министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области передаст в Следственное управление следственного комитета России по Курской области», — заявили в Министерстве по государственной охране объектов культурного наследия Курской области.

Что касается музеев в других районах, где ведутся боевые действия, то пока нет информации о том, в каком состоянии Суджанский краеведческий музей, рассказали в Минкульте. Остальные музеи — в Рыльском, Кореневском и Беловском районах — после 6 августа, когда украинская армия вторглась на территорию Курской области, не пострадали. «Беловский музей был обстрелян еще за две недели до начала всех событий. Очень сильно пострадала крыша, окна, дверь, но мы успели все это заделать, сохранили тепловой контур, перекрыли крышу, чтобы она не потекла», — рассказал Пушкарев.

Как вывозили музейные экспонаты

До начала боевых действий на территории Курской области, в середине лета, особо ценные экспонаты были вывезены из приграничных районов (Кореневского, Суджанского, Глушковского, Рыльского, Беловского) в безопасное место. Уже в сентябре были эвакуированы фонды трех музеев Льгова. «Экспонаты были вывезены с учетом всех музейных требований (особая упаковка, ящики, транспортировка и с соблюдением всех юридических процедур)», — уточнил и.о. министра культуры региона Роберт Григорьян.

Как пояснил Пушкарев, обстановка в приграничье в то время уже была «нервная» и руководство Курского областного краеведческого музея решило перестраховаться, переместив особо ценные экспонаты. Инициативу согласовали с областным Минкультом.

Под эвакуацию попали уникальные предметы, которые в случае их утери не подлежат восстановлению. «Есть предметы, которые легко восстановимы, есть предметы, при утере которых восполнить просто невозможно. Например, письма поэта Николая Асеева, личные вещи Аркадия Гайдара потом не возместишь. Поэтому все такие предметы были вывезены», — пояснил Пушкарев.

Какие предметы эвакуировали из приграничья

Всего из музеев приграничья эвакуировали почти 15 тыс. предметов. Большая часть расположена в хранилищах Курского областного краеведческого музея, небольшая — выставлена в экспозицию. В числе прочего сотрудники музея вывезли картины русских и европейских художников XVII—XIX веков, в том числе портрет королевы Софии Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, жены английского короля Георга III, кисти художника Аллана Рамзея (1760-е годы). Также были вывезены две картины итальянского художника конца XVII века Якоба Рооса и портреты императоров Петра Великого и Александра Первого, датируемые первой четвертью XIX века. Помимо этого, эвакуированы были картины из коллекции князей Барятинских (Рыльский краеведческий музей) и более 80 картин курского художника-передвижника Петра Лихина, основателя Курской картинной галереи (Суджанский музей).

Экспонаты музеев приграничных районов Курской области, которые после эвакуации оставили на хранении в Курском областном краеведческом музее (Фото: Мария Лисицына / РБК) Экспонаты музеев приграничных районов Курской области, которые после эвакуации оставили на хранении в Курском областном краеведческом музее (Фото: Мария Лисицына / РБК) Экспонаты музеев приграничных районов Курской области, которые после эвакуации оставили на хранении в Курском областном краеведческом музее (Фото: Мария Лисицына / РБК) Экспонаты музеев приграничных районов Курской области, которые после эвакуации оставили на хранении в Курском областном краеведческом музее (Фото: Мария Лисицына / РБК) Экспонаты музеев приграничных районов Курской области, которые после эвакуации оставили на хранении в Курском областном краеведческом музее (Фото: Мария Лисицына / РБК) Экспонаты музеев приграничных районов Курской области, которые после эвакуации оставили на хранении в Курском областном краеведческом музее (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Из Рыльского музея были вывезены предметы из собрания князей Барятинских: резной деревянный фамильный герб, европейские, китайские и русские интерьерные фарфоровые вазы XIX века, уникальная парадная седёлка для верблюда, изготовленная мастерами Ближнего Востока в XVII—XVIII веках, личные письма князей Барятинских на русском и французском языках второй половины XIX века.

Из Суджанского музея эвакуировали коллекцию домотканых ковров 1970-1980-х годов, изготовленных на Суджанской ковровой фабрике, а также уникальную археологическую коллекцию кладов эпохи великого переселения народов VI—VII веков.

Из музея Николая Асеева во Льгове вывезены письма, фотографии рукописи поэта. Из Льговского мемориального музея Аркадия Гайдара вывезено несколько личных вещей родителей писателя, письма и книги Гайдара, а также его знаменитые унты, в которых он работал в северных газетах в 1930-е годы. Из Беловского этнографического музея перемещены несколько аутентичных народных южнорусских костюмов.

Из всех музеев были вывезены оружие и государственные награды участников Великой Отечественной войны, книги кириллической печати XVI—XVII веков.

Экспонаты музеев приграничных районов Курской области, которые эвакуировали в Курск и выставили в экспозиции (Фото: Мария Лисицына / РБК) Экспонаты музеев приграничных районов Курской области, которые эвакуировали в Курск и выставили в экспозиции (Фото: Мария Лисицына / РБК) Экспонаты музеев приграничных районов Курской области, которые эвакуировали в Курск и выставили в экспозиции (Фото: Мария Лисицына / РБК) Экспонаты музеев приграничных районов Курской области, которые эвакуировали в Курск и выставили в экспозиции (Фото: Мария Лисицына / РБК)

В Минкульте Курской области уточнили, что вывезти все предметы музейных фондов не представлялось возможным, поэтому в зданиях музеев остались некоторые экспонаты, «представляющие краеведческий интерес для тех местностей, где они находятся». При этом там заверили, что в случае разрушения все экспозиции можно будет восстановить.

Что сейчас происходит с сотрудниками приграничных музеев

Всего из приграничья вывезли 55 сотрудников музеев, рассказал Пушкарев. Большая часть разместилась у родственников или на съемных квартирах, некоторые — в ПВР. «Первые три недели были тяжелыми, люди не понимали, что им дальше делать, но мы потихоньку восстановили им быт. Весь музей помогал. Мы создали отдельную группу помощи, каждый мог написать туда, что ему нужно. Покупали лекарства, глюкометры, тонометры. Кому-то интернет протянули, у кого ребенок на удаленке учится», — добавил он.

Эвакуированных сотрудников трудоустроили в музеях региональной сети — у Курского областного краеведческого музея 34 филиала. С начала сентября люди начали выходить на работу, уточнил Пушкарев. Все получают зарплату в полном объеме, сообщили в региональном Минкульте.