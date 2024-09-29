В Воронеже и окрестностях потушили пожары после падения сбитых БПЛА
В Воронеже и его окрестностях потушили возгорания, которые возникли в результате падения сбитых украинских беспилотников, сообщили в региональном управлении МЧС. Об этом пишет ТАСС.
«Да, все пожары потушены», — рассказали в ведомстве.
Накануне вечером глава региона Александр Гусев предупредил местных жителей об опасности атаки БПЛА.
О падении в Воронеже и его пригороде нескольких подавленных и сбитых беспилотников ВСУ губернатор сообщил утром 29 сентября. Он уточнил, что в результате никто не пострадал, но падения дронов вызвали пожары в нескольких точках города и за его пределами.
Падающий БПЛА попал в жилой комплекс на Московском проспекте, в результате возник пожар. Также загорелась жилая застройка в левобережной части города. Кроме того, несколько дронов загорелись на земле на окраинах Воронежа и в его окрестностях.
По данным Минобороны, над областью за ночь сбили 17 БПЛА, а всего над Россией — 125 беспилотников.
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