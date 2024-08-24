Гусев сообщил о «детонации взрывоопасных объектов» после атаки дронов

Над Воронежской областью было сбито несколько дронов, сообщил губернатор. В результате падения обломков возник пожар, «вызвавший детонацию взрывоопасных объектов», рассказал он

В результате падения обломков дронов в Воронежской области возник пожар, «вызвавший детонацию взрывоопасных объектов», сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

По его словам, силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было сбито и подавлено еще несколько беспилотников.

«Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», — написал Гусев.

Он уточнил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Губернатор в 01:12 предупредил жителей области об угрозе атаки дронов. В 03:00 он сообщил, что над регионом был уничтожен беспилотник. Из-за падения обломков в одном из муниципалитетов загорелась трава, пожар был потушен. По предварительной информации, один человек получил осколочное ранение. «Крупных разрушений на земле нет», —говорил Гусев.